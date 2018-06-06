Психолог объяснил инцидент с раздевшейся перед ЕГЭ школьницей в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Инцидент перед сдачей ЕГЭ в Татарстане, где старшеклассница сняла с себя бюстгальтер, чтобы пройти через срабатывавшую на ее одежду металлорамку, свидетельствует о необходимости объяснять школьникам, что жизнь не зависит от количества баллов на экзамене, а металлодетекторы и видеокамеры на ЕГЭ используются, чтобы обеспечить всем сдающим равные условия, заявила РИА Новости психолог, заведующая отделом нижнекамского Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Эйдос" Эльвира Нуртдинова.

Информация о том, что в школе № 10 Нижнекамска 4 июня школьнице перед ЕГЭ пришлось снять нижнее белье, чтобы пройти на экзамен через срабатывавшую на ее одежду металлорамку, вызвала большой общественный резонанс. В мэрии Нижнекамска и министерстве образования и науки Татарстана подчеркнули, что старшеклассницу никто не заставлял раздеваться – она сама приняла такое решение, но организаторы экзамена должны были тактично вмешаться в ситуацию, чтобы не доводить дело до такого всплеска эмоций.

Правильный психологический настрой

"Если эта девочка обратиться к нам в Центр психолого-педагогической помощи, я обязательно похвалю ее за находчивость и скажу, что эта ситуация сделала ее сильнее. Она показала, что, если в ее жизни возникнет какая-нибудь сложность, девочка не растеряется, сумеет с ней успешно справиться. А это куда важнее высокой оценки на экзамене", — сказала РИА Новости Нуртдинова.

По словам психолога, ее настораживает то, какая напряженная атмосфера сложилась вокруг ЕГЭ и подобных ему экзаменов.

"Главная проблема – идет запугивание ЕГЭ, начиная с пятого класса. Должен быть правильный психологический настрой от родителей и учителей, что даже если что-то не получится, это не конец света. Сейчас же в школах настраивают так, словно от успешной сдачи ЕГЭ зависит твоя жизнь. Но это не так. Самое главное объяснить детям, что от минимального или максимального количества баллов жизнь не зависит. Да, изменения в жизни могут быть, но вся жизнь одним экзаменом не ограничивается", — подчеркнула психолог.

Помочь расставить приоритеты

Эксперт уверена, что учителя, которые дежурят на экзаменах, должны встречать ребят максимально доброжелательно и быть готовыми к самым разным нестандартным ситуациям.

"Нужно заранее объяснять и педагогам, и детям, что все строгости на ЕГЭ — металлодетекторы, камеры слежения – используются не для того, чтобы кого-то поймать на списывании, а для того, чтобы обеспечить всем сдающим экзамены равные условия, в которых они могли бы показать свои знания. Надо, чтобы все четко понимали, что учителя, следящие за порядком на экзамене, и ученики – не враги. Что педагоги – за детей, они тоже хотят, чтобы те сдали все хорошо. Тогда не будут возникать подобные конфликтные ситуации", — сказала Нуртдинова.

Она также отметила, что задача родителей – научить подростка быть готовым к тому, что порой не все идет по плану и так, как задумано.

"Надо настраивать подростка, что в жизни не бывает все идеально, чтобы все происходило только так и никак иначе. Случается всякое. А самое важное – надо научить ребенка в любой ситуации вычленять главное. Ты пришла сдавать экзамен? Пусть без белья, но ты его сдашь, потому что это важнее. Взрослые могут расставлять приоритеты. Надо научить этому и подростков", — подвела итог психолог.