РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Психолог объяснил инцидент с раздевшейся перед ЕГЭ школьницей в Татарстане

12:3106.06.2018
0791721
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Инцидент перед сдачей ЕГЭ в Татарстане, где старшеклассница сняла с себя бюстгальтер, чтобы пройти через срабатывавшую на ее одежду металлорамку, свидетельствует о необходимости объяснять школьникам, что жизнь не зависит от количества баллов на экзамене, а металлодетекторы и видеокамеры на ЕГЭ используются, чтобы обеспечить всем сдающим равные условия, заявила РИА Новости психолог, заведующая отделом нижнекамского Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Эйдос" Эльвира Нуртдинова.

Ученица, сдающая ЕГЭ, перед началом экзамена. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Татарстане прокомментировали инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ‍

Информация о том, что в школе № 10 Нижнекамска 4 июня школьнице перед ЕГЭ пришлось снять нижнее белье, чтобы пройти на экзамен через срабатывавшую на ее одежду металлорамку, вызвала большой общественный резонанс. В мэрии Нижнекамска и министерстве образования и науки Татарстана подчеркнули, что старшеклассницу никто не заставлял раздеваться – она сама приняла такое решение, но организаторы экзамена должны были тактично вмешаться в ситуацию, чтобы не доводить дело до такого всплеска эмоций.

Правильный психологический настрой

"Если эта девочка обратиться к нам в Центр психолого-педагогической помощи, я обязательно похвалю ее за находчивость и скажу, что эта ситуация сделала ее сильнее. Она показала, что, если в ее жизни возникнет какая-нибудь сложность, девочка не растеряется, сумеет с ней успешно справиться. А это куда важнее высокой оценки на экзамене", — сказала РИА Новости Нуртдинова.

Сдача ЕГЭ в российских школах. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Социологи узнали мнение россиян о ЕГЭ
По словам психолога, ее настораживает то, какая напряженная атмосфера сложилась вокруг ЕГЭ и подобных ему экзаменов.

"Главная проблема – идет запугивание ЕГЭ, начиная с пятого класса. Должен быть правильный психологический настрой от родителей и учителей, что даже если что-то не получится, это не конец света. Сейчас же в школах настраивают так, словно от успешной сдачи ЕГЭ зависит твоя жизнь. Но это не так. Самое главное объяснить детям, что от минимального или максимального количества баллов жизнь не зависит. Да, изменения в жизни могут быть, но вся жизнь одним экзаменом не ограничивается", — подчеркнула психолог.

Помочь расставить приоритеты

Эксперт уверена, что учителя, которые дежурят на экзаменах, должны встречать ребят максимально доброжелательно и быть готовыми к самым разным нестандартным ситуациям.

ЕГЭ в России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Эволюция ЕГЭ: от тестов на бумаге к облачным технологиям и блокчейну
"Нужно заранее объяснять и педагогам, и детям, что все строгости на ЕГЭ — металлодетекторы, камеры слежения – используются не для того, чтобы кого-то поймать на списывании, а для того, чтобы обеспечить всем сдающим экзамены равные условия, в которых они могли бы показать свои знания. Надо, чтобы все четко понимали, что учителя, следящие за порядком на экзамене, и ученики – не враги. Что педагоги – за детей, они тоже хотят, чтобы те сдали все хорошо. Тогда не будут возникать подобные конфликтные ситуации", — сказала Нуртдинова.

Она также отметила, что задача родителей – научить подростка быть готовым к тому, что порой не все идет по плану и так, как задумано.

"Надо настраивать подростка, что в жизни не бывает все идеально, чтобы все происходило только так и никак иначе. Случается всякое. А самое важное – надо научить ребенка в любой ситуации вычленять главное. Ты пришла сдавать экзамен? Пусть без белья, но ты его сдашь, потому что это важнее. Взрослые могут расставлять приоритеты. Надо научить этому и подростков", — подвела итог психолог.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена