Слуцкий предложил обсудить борьбу с клеветой в СМИ с самими журналистами

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В вопросе изучения зарубежного опыта законодательного регулирования пресечения клеветы и оскорблений в СМИ речи о конкретных мерах пока не идет, нужно взвешенно изучить проблему, в том числе совместно с представителями самих СМИ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания поднял вопрос об оскорбительном и клеветническом характере выступлений, которые встречаются в российских СМИ. В качестве примера он привел отдельные выступления "большинства журналистов "Эха Москвы". Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить законодательное регулирование пресечения клеветы и оскорблений в СМИ, в том числе в отношении высших должностных лиц, на примере стран Европы; соответствующий доклад должен подготовить комитет по международным делам, который возглавляет Слуцкий.

"О каких-либо конкретных мерах речь пока не идет, тем не менее, считаю необходимым высказать свое мнение: подходить к этому вопросу нужно предельно взвешенно, я бы даже сказал — деликатно. Хотя бы потому, что речь идет о некоторых недобросовестных СМИ, а возможные нововведения будут касаться всех", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он также отметил необходимость выслушать и мнение самих представителей журналистского сообщества. В качестве площадки для подобного обсуждения Слуцкий предложил комитет Госдумы по информационной политике.

"Нужно выслушать мнение самих представителей журналистского сообщества. Например, на площадке нашего комитета по информационной политике. И конечно, решение этого вопроса не должно превращаться в полицейщину. Никто нас за это не похвалит", — написал Слуцкий.

Вместе с тем он отметил, что обозначенная Жириновским проблема существует уже не первый год. "Сотрудники некоторых изданий действительно путают свободу слова со вседозволенностью, а критику — с прямыми оскорблениями. Более того, клевета и откровенная грязь в адрес российской власти кое для кого стали редакционной политикой", — добавил он.