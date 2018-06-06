Названы лучшие российские вузы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии RAEX, сообщили РИА Новости в пресс-службе рейтингового агентства.
Первая десятка не изменилась по сравнению с прошлым годом, стала другой лишь очередность мест.
За МИФИ следует Санкт-Петербургский государственный университет, а пятое место у Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая подвинула МГИМО. В агентстве это объяснили тем, что наукометрические показатели вуза заметно улучшились, а его студенты успешно выступили на престижных международных олимпиадах. Последний критерий в этом году впервые включили в рейтинг.
В десятку лучших также попали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Лучшая динамика
В топ-30 рейтинга вошли два новых участника: МАИ (переместился с 32-й на 27-ю строчку) и Дальневосточный федеральный университет (с 34-й на 28-ю).
"Эти университеты за последнее время наиболее ощутимо продвинулись в области международной интеграции: МАИ заключил ряд соглашений с китайскими университетами о создании совместных программ двух дипломов, а в ДВФУ выросла доля студентов, прошедших обучение за рубежом. Кроме того, в этих университетах увеличилось финансирование в расчете на студента", — отметили в агентстве.
Важной особенностью RAEX также называет моноцентричность высшей школы: 50 из 100 лучших вузов расположены в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Московской областях. "Тот факт, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном количестве субъектов, препятствует развитию региональных экономик", — отметили в агентстве.
Курс на многопрофильность
Кроме того, большие успехи демонстрируют медицинские университеты. Так, в топ-100 рейтинга вошли 13 медвузов. При этом педагогические вузы представлены в сотне лучших всего тремя участниками, аграрные университеты — двумя. Это, по мнению агентства, "создает риски с точки зрения развития человеческого капитала в масштабах страны".
Рейтинг вузов RAEX (РАЭКС-Аналитика) публикуется ежегодно с 2012 года. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.