Названы лучшие российские вузы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии RAEX, сообщили РИА Новости в пресс-службе рейтингового агентства.

"Тройка лидеров рейтинга — МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ "МИФИ" — продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд", — заявил исполнительный директор направления "Рейтинги университетов" RAEX Алексей Ходырев.

Первая десятка не изменилась по сравнению с прошлым годом, стала другой лишь очередность мест.

За МИФИ следует Санкт-Петербургский государственный университет, а пятое место у Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая подвинула МГИМО. В агентстве это объяснили тем, что наукометрические показатели вуза заметно улучшились, а его студенты успешно выступили на престижных международных олимпиадах. Последний критерий в этом году впервые включили в рейтинг.

В десятку лучших также попали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Лучшая динамика

Лучшую динамику в двадцатке рейтинга показал Университет ИТМО — он поднялся сразу на четыре позиции, с 19-й на 15-ю. Это объясняется повышением востребованности вуза среди абитуриентов, усилением международной интеграции, а также победами студентов ИТМО в престижных международных состязаниях.

В топ-30 рейтинга вошли два новых участника: МАИ (переместился с 32-й на 27-ю строчку) и Дальневосточный федеральный университет (с 34-й на 28-ю).

"Эти университеты за последнее время наиболее ощутимо продвинулись в области международной интеграции: МАИ заключил ряд соглашений с китайскими университетами о создании совместных программ двух дипломов, а в ДВФУ выросла доля студентов, прошедших обучение за рубежом. Кроме того, в этих университетах увеличилось финансирование в расчете на студента", — отметили в агентстве.

Важной особенностью RAEX также называет моноцентричность высшей школы: 50 из 100 лучших вузов расположены в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Московской областях. "Тот факт, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном количестве субъектов, препятствует развитию региональных экономик", — отметили в агентстве.

Курс на многопрофильность

Еще одной тенденция — курс отраслевых вузов на многопрофильность. Преимущества в рейтинге RAEX получили те учебные заведения, кому удалось выйти за рамки привычных предметных областей. Узкая специализация содержит немало угроз и идет вразрез с междисциплинарным подходом, который важен как для научных исследований, так и для успешности выпускников на рынке труда.

Кроме того, большие успехи демонстрируют медицинские университеты. Так, в топ-100 рейтинга вошли 13 медвузов. При этом педагогические вузы представлены в сотне лучших всего тремя участниками, аграрные университеты — двумя. Это, по мнению агентства, "создает риски с точки зрения развития человеческого капитала в масштабах страны".

Рейтинг вузов RAEX (РАЭКС-Аналитика) публикуется ежегодно с 2012 года. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.