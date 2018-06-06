В Москве завершается благоустройство Лесной улицы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Работы по благоустройству Лесной улицы в Москве выполнены более чем на 90%, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Строительно-монтажные работы на Лесной улице, проходящие в рамках городской программы благоустройства, выполнены более чем на 90%. Сейчас в работах задействованы около 100 рабочих и 24 единицы техники", — рассказал Бирюков в среду.

Он отметил, что в рамках работы по благоустройству были проложены более 3,9 километров кабельной канализации, в которой разместится 11 километров линий связи. Кроме того, на 95% выполнен ремонт ливневой канализации, отметил Бирюков. "Установлено порядка 40 смотровых и 35 дождеприёмных колодцев, проложено более 100 метров новой водосточной сети", — добавил он.

"Тротуары на Лесной улице замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов. Эта гамма стилистически соответствует исторической застройке: зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Уже уложено почти 12 тысяч квадратных метров плитки – 99% запланированного", — отметил заммэра.

Кроме того, на Лесной улице отремонтируют 22 фасада зданий, ремонт 18 фасадов уже завершён, еще четыре находятся в работе. Также на улице появились свыше 70 фонарей с энергосберегаюшими лампами.

Заммэра добавил, что на проезжей части улицы уложат 16,1 тысяч квадратных метров нового асфальта и организуют парковочные карманы. Ширину полос движения оптимизируют до нормативных значений, но их количество останется прежним.

"Сейчас завершается обустройство специальных платформ под трамвайные остановки. Уровень проезжей части на остановке будет поднят на одну высоту с входом в вагон. Благодаря этому пассажиры смогут входить в салон трамвая, как в вагон метро, что особенно удобно для маломобильных граждан и людей с детскими колясками", — сказал заммэра.

В рамках благоустройства на Лесной установят новые скамейки, урны, высадят деревья.

В прошлом году был благоустроен участок Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы. Там проложили более километра трамвайных путей до площади Тверская Застава, на самой площади обустроили разворотное кольцо.