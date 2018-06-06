Правительство поддержало законопроект о ликвидации национального роуминга

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга, сообщается на сайте кабинета министров.

В России много лет было несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в марте заявлял, что вопрос национального роуминга четырёх ведущих операторов – "Мегафона", МТС, "Вымпелкома" и Тele2 – уже решён, вопрос внутрисетевого роуминга будет решён до середины текущего года. При этом ФАС в июне продлила Tele2 срок для отмены внутрисетевого роуминга до 31 августа.

Проектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе, а также отменить для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, плату за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом.

При этом кабмин полагает, что целесообразнее внести поправки в статью 46, а не 54 закона "О связи", предусмотрев обязанность оператора устанавливать одинаковые условия оказания услуг связи абоненту, когда он находится на территории "своего" субъекта РФ и за пределами такой территории.

Поясняется, что тем самым будет обеспечена ликвидация как внутрисетевого роуминга, так и национального роуминга, поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории "своего" субъекта РФ, включая цены и порядок расходования трафика из пакета, если этот абонент выбрал пакетный тарифный план.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с замечаниями до рассмотрения в первом чтении", — говорится в сообщении.