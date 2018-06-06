Правительство поддержало законопроект о ликвидации национального роуминга

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга, сообщается на сайте кабинета министров.
Проектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе, а также отменить для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, плату за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом.
Поясняется, что тем самым будет обеспечена ликвидация как внутрисетевого роуминга, так и национального роуминга, поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории "своего" субъекта РФ, включая цены и порядок расходования трафика из пакета, если этот абонент выбрал пакетный тарифный план.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с замечаниями до рассмотрения в первом чтении", — говорится в сообщении.
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