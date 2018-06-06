Детский нейрохирург из Новосибирска сделал операцию детенышу орангутана

НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Детский нейрохирург одной из больниц Новосибирска сделал успешную операцию новорожденному орангутану, который при рождении получил серьезную травму – перелом теменной кости черепа, сообщает в среду Новосибирский зоопарк.

В зоопарке пояснили, что молодая самка орангутана Мишель, прибывшая в Новосибирск в октябре 2018 года, 21 марта родила своего первенца. Когда детеныш мужского пола появился на свет, сотрудники зоопарка сразу поняли, что у малыша проблемы. "Новорожденного орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детеныша в процессе родов, пытаясь себе помочь", — говорится в сообщении.

Учитывая, что о хирургическом лечении этих приматов материалов крайне мало, Новосибирский зоопарк обратился за помощью к врачам новосибирских больниц и медицинских центров. Малыша осматривали неврологи, педиатры, было проведено исследование методом компьютерной томографии. Оперировать орангутана согласился нейрохирург Детской городской клинической больницы №1 Алексей Пилипенко. Он объяснил, что операция была единственным способом спасти маленького пациента.

"Малыш находился в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Если объяснять просто, то осколки кости давили на мозг животного", — привели в зоопарке слова специалиста. Пилипенко с коллегами сначала убрали давящие на мозг осколки костей, а затем без использования имплантатов восстановили целостность черепа. Операция состоялась 3 апреля 2018 года на базе ветеринарной клиники и длилась полтора часа.

В зоопарке отметили, что при операции врачи старались минимизировать разрезы, чтобы уменьшить риски кровопотери, которую нечем было восполнить. Подбор препаратов также стал непростой задачей, так как специальных лекарств для орангутанов нет, а человеческие не всегда подходят другим видам приматов. В течение всей операции за состоянием маленького пациента с помощью спецоборудования следил анестизиолог-реаниматолог.

"Когда все закончилось и орангутан пришел в себя, его передали ветеринарным врачам зоопарка. В зоопарке они всю первую ночь после операции не отходили от него ни на шаг. Делали уколы, согревали его, носили на руках, успокаивали. В обед следующего дня он попросил есть. Наш необычный пациент быстро восстанавливается. Все идет хорошо. Раны почти не заметны. Он растет и развивается так, как ему положено", — привели в пресс-службе слова ветврача зоопарка Евгения Козлова. Малыша назвали Матику и сейчас ему уже 2,5 месяца. Посетители зоопарка смогут увидеть его, когда он достаточно окрепнет и подрастет.