Мужчина выставил на продажу "жизнь в Красноярске"

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Красноярец выставил на интернет-аукцион "жизнь в Красноярске" в связи с переездом; в стоимость лота входят машины, действующий бизнес, жилье и гараж, сообщил РИА Новости продавец Юрий Семченок.
53.0%Ста тысяч рублей вполне достаточно
20.6%Миллиона хватит
7.3%Я не требовательный, мне зарплаты хватает
19.1%Сколько ни давай, все равно не хватит
"Этот лот не шутка. Я действительно продаю всю недвижимость и машины. Продажа в связи с переездом. Все цены соответствуют рыночным", — сказал Семченок.
По его словам, сразу после того как журналисты заинтересовались лотом и появились публикации в местных СМИ, количество звонков потенциальных покупателей выросло.