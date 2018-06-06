Мужчина выставил на продажу "жизнь в Красноярске"

Вид на заповедник Столбы в Красноярске. Архивное фото

Вид на заповедник Столбы в Красноярске. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Красноярец выставил на интернет-аукцион "жизнь в Красноярске" в связи с переездом; в стоимость лота входят машины, действующий бизнес, жилье и гараж, сообщил РИА Новости продавец Юрий Семченок.

Сколько денег в месяц вам нужно для счастья? Ста тысяч рублей вполне достаточно

Миллиона хватит

Я не требовательный, мне зарплаты хватает

Сколько ни давай, все равно не хватит Результаты 53.0% Ста тысяч рублей вполне достаточно

20.6% Миллиона хватит

7.3% Я не требовательный, мне зарплаты хватает

19.1% Сколько ни давай, все равно не хватит Все опросы Голосовать

Ранее на сайте интернет аукциона au.ru в рубрике "Недвижимость" появилось объявление "Продам жизнь в г. Красноярск". В объявлении указано, что стоимость лота — 6,8 миллиона рублей. В стоимость входит двухкомнатная квартира, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai 2014 и 2011 годов выпуска, действующее кафе и дача.

"Этот лот не шутка. Я действительно продаю всю недвижимость и машины. Продажа в связи с переездом. Все цены соответствуют рыночным", — сказал Семченок.

По его словам, сразу после того как журналисты заинтересовались лотом и появились публикации в местных СМИ, количество звонков потенциальных покупателей выросло.