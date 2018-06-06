В сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут фильмы о России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бесплатные показы фильмов об отдаленных регионах России пройдут в кинотеатрах столичной сети "Москино" 11 и 12 июня, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"В кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры 11 и 12 июня покажут документальные фильмы о народах России, удаленных уголках страны и животных, которые там обитают. Тематические сеансы пройдут в восьми кинотеатрах: "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне" и "Туле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего пройдет 11 кинопоказов, вход на сеансы будет свободным, в порядке живой очереди.

По словам директора сети "Москино" Светланы Максимченко, программа, получившая название "Одна седьмая часть суши", пройдет в кинотеатрах в честь Дня России. Она включает в себя фильмы из документальной части международного фестиваля детского и подросткового кино "Ноль плюс".

Максимченко также добавила, что картины познакомят зрителей с особенностями культуры и природы отдаленных регионов страны.