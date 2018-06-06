В сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут фильмы о России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бесплатные показы фильмов об отдаленных регионах России пройдут в кинотеатрах столичной сети "Москино" 11 и 12 июня, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.
Отмечается, что всего пройдет 11 кинопоказов, вход на сеансы будет свободным, в порядке живой очереди.
По словам директора сети "Москино" Светланы Максимченко, программа, получившая название "Одна седьмая часть суши", пройдет в кинотеатрах в честь Дня России. Она включает в себя фильмы из документальной части международного фестиваля детского и подросткового кино "Ноль плюс".
Максимченко также добавила, что картины познакомят зрителей с особенностями культуры и природы отдаленных регионов страны.