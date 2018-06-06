В Москве с начала года появилось свыше 2,2 тысячи точек доступа к Wi-Fi

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi, на станции московского метрополитена Котельники. Архивное фото

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi, на станции московского метрополитена Котельники. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Свыше 2,2 тысячи точек доступа к бесплатной сети московского Wi-Fi появилось в столице с начала этого года, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

"С начала года в Москве установили свыше 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми парках. Также с начала года им можно воспользоваться на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети "Москино", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, большая часть новых точек раздает интернет внутри Садового кольца, где установлено 752 хот-спота, в том числе на 54 новых улицах.

Также добавляется, что локально была уплотнена проложенная ранее сеть, остальные точки для бесплатного доступа к Wi-Fi появились на 64 улицах между Садовым кольцом и ТТК.

"В частности, бесплатным городским интернетом теперь можно воспользоваться на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, территории возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", — добавляется в сообщении на портале мэра.

Также отмечается, что зона покрытия Wi-Fi была увеличена в восьми столичных парках, всего там установили 106 точек доступа.