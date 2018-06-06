МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Свыше 2,2 тысячи точек доступа к бесплатной сети московского Wi-Fi появилось в столице с начала этого года, говорится в сообщении на портале мэра столицы.
Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, большая часть новых точек раздает интернет внутри Садового кольца, где установлено 752 хот-спота, в том числе на 54 новых улицах.
Также добавляется, что локально была уплотнена проложенная ранее сеть, остальные точки для бесплатного доступа к Wi-Fi появились на 64 улицах между Садовым кольцом и ТТК.
"В частности, бесплатным городским интернетом теперь можно воспользоваться на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, территории возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", — добавляется в сообщении на портале мэра.
Также отмечается, что зона покрытия Wi-Fi была увеличена в восьми столичных парках, всего там установили 106 точек доступа.