На московских дорогах начали внедрять новый формат выделенных полос

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый стандарт организации выделенных полос стали применять на дорогах Москвы, это позволит в два раза увеличить скорость движения общественного транспорта по городу, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году мы приступили к внедрению нового стандарта организации выделенных полос, который позволит до 2 раз увеличить скорость общественного транспорта, сократить задержки и сделать дороги безопаснее", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По его словам, на данный момент дорожную разметку и знаки обновили уже на 50 километрах выделенных полос, в частности, на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и ряде других участков в центре города.

"Это означает улучшение для 79 маршрутов, которыми пользуются более 300 тысяч москвичей в день", — отметил глава департамента.

По его словам, в этом году новые "выделенки" впервые появятся на улице Академика Королёва, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах сразу в новом стандарте.

"Необходимость ввода нового стандарта нам подсказали сами пассажиры, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть выделенные полосы, остаются локальные проблемы с задержками", — объяснил заммэра.

Новый стандарт организации выделенных полос предполагает понятное для водителей обозначение выделенной полосы, в проблемных местах "выделенка" отделяется от остального трафика специальным "буфером" из дорожной разметки, что делает её заметнее, пояснил заммэра. Он отметил, что количество полос для автомобилей при этом не сокращается, однако уменьшается их ширина.