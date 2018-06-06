Эксперты рассказали, что россияне покупают перед сезоном отпусков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число покупок босоножек к отпускам в мае этого года в РФ по сравнению с апрелем выросло в семь раз, а купальников — в три раза, следует из данных исследования компании "Платформа ОФД" группы Сбербанка.

Анализ показал, что в число самых популярных традиционных покупок для отпуска и путешествий вошли, в частности, купальные принадлежности, верхняя летняя одежда и обувь, средства защиты от солнца.

"Число покупок за месяц выросло в два раза. При этом чаще всего покупали босоножки (рост числа покупок в семь раз), купальники (рост числа покупок в три раза), кеды (рост числа покупок в четыре раза)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Средний чек покупки набора традиционных покупок для путешествий, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (сравнивались май 2017 и 2018 годов топ-15 товаров) снизился на 13%. Сейчас он составляет 14,6 тысячи рублей", — отмечают авторы исследования.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что россияне стали покупать более дешевые варианты чемоданов (средний чек снизился на 35%), парео (на 33%), бейсболок (на 16%), но более дорогие солнцезащитные кремы (рост среднего чека на 28%), кеды (на 12%) и футболки (на 11%).

"Наибольшее увеличение объема покупок с апреля по май 2018 года отмечается в Москве, Московской, Нижегородской, Ростовской области, в Республике Татарстан, в Хабаровском крае", — рассказали в компании.

"Платформа ОФД" — оператор фискальных данных, который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с онлайн-касс в ФНС. Исследование проводилось на основе обработки и анализа порядка 900 миллионов чеков с онлайн-касс.