Вокруг Ростова-на-Дону за две недели: что еще посмотреть во время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Болельщики, которые уже совсем скоро приедут в Ростов-на-Дону, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, смогут насладиться не только этим спортивным событием, но и шедеврами русского искусства, понятными на всех языках.
Также туристам предложат познакомиться с колоритом города — узнать местные словечки, секреты ростовских хозяек и побывать на квест-экскурсиях. А чтобы не заблудились, для иностранцев приготовили "майки-навигаторы" и тематические путеводители.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а также 1/8 финала (2 июля).
Портал будущего
Один из наиболее креативных разделов – "электронные сувениры". Так, например, раскраска-антистресс "Похождения туриста Валеры" в шуточной форме знакомит туристов с местными словечками (тютина, баллон, кушери) и дает им литературный перевод. Вторая часть раскраски посвящена значимым городским объектам. Рецепты-лайфхаки "Донская уха" на портале представлены в инфографике.
В качестве путеводителя гостям предложена "майка-навигатор". "Принты изображают основные ростовские достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры. Надев такую майку, турист без слов, просто указав на объект, нарисованный на майке, сможет получить ответ у любого прохожего, в какую сторону ему двигаться", — пояснили РИА Новости в администрации города.
Топ маршрутов
Основные маршруты по Ростову предлагают туристам пройтись по главной улице города – Большой Садовой, набережной Дона, зеленому бульвару – улице Пушкинской, знакомясь с историей и культурой региона, памятниками архитектуры, музеями и храмами. Еще два маршрута в черте города связаны с популярными барами и знаменитыми ресторанами на левом берегу Дона.
Для тех, кто решит выбраться за город, организаторы подготовили автобусные экскурсии в станицу Старочеркасскую и Новочеркасск, связанные с донским казачеством, село Чалтырь, где проживают донские армяне и можно попробовать знаменитый армянский шашлык. Также гости смогут посетить самый древний город Ростовской области – Азов и Таганрог – родину известного писателя Антона Чехова.
Искусство, понятное всем
Пресс-секретарь Ростовского музыкального театра Дарина Гегиева рассказала РИА Новости, что в дни чемпионата в театре пройдет фестиваль "Шедевры русской музыки", собравший всемирно признанную классику, в том числе, балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро", оперы "Юнона и Авось", "Пиковая дама". Расписание составлено так, что выступления намечены на дни, свободные от матчей чемпионата.
Познакомиться с творчеством ростовских коллективов можно будет и на открытых площадках. Так, на одной из них – перед Донской публичной библиотекой — Ростовская областная филармония подготовила выступления симфонического, духового коллективов, оркестра русских народных инструментов и казачьего круга. Их выступления будут проходить ежедневно в течение месяца с 14 июня нон-стоп с 17.00 до 22.00.
Футбольная ночь
Кроме того, 27 июня сразу в нескольких музеях города пройдет "футбольная ночь". "На каждой площадке музея будут проходить развлекательные мероприятия, связанные со спортом", — сказала Гордеева. В музее будет организован "матч" между картинами. "Люди, которые придут посмотреть на экспозицию смогут "забить голы", проголосовать на мячиках за ту или иную команду, представленную картинами западно-европейских стран. В итоге, будет определен фаворит", — рассказала она.
В рамках этой же акции "футбольная ночь" в Ростовском областном музее краеведения посетители смогут познакомиться с историей донского футбола. "На выставке будет представлена различная футбольная атрибутика, в частности, футболки, мячи с автографами, предоставленные ростовским болельщиком", — сказал РИА Новости научный сотрудник музея Владислав Заярный. В музее также будут работать залы с экспозициями об археологии, донском казачестве и провинциальном Ростове.