Вокруг Ростова-на-Дону за две недели: что еще посмотреть во время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Болельщики, которые уже совсем скоро приедут в Ростов-на-Дону, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, смогут насладиться не только этим спортивным событием, но и шедеврами русского искусства, понятными на всех языках.

Также туристам предложат познакомиться с колоритом города — узнать местные словечки, секреты ростовских хозяек и побывать на квест-экскурсиях. А чтобы не заблудились, для иностранцев приготовили "майки-навигаторы" и тематические путеводители.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а также 1/8 финала (2 июля).

Портал будущего



Специально для гостей города местные власти разработали туристический портал Ростова-на-Дону на русском и английском языках, где можно получить информацию о достопримечательностях региона, экскурсиях и квестах, различных мероприятиях, местах отдыха и ознакомиться с другой полезной информацией. Данные на сайте постоянно дополняются.

Один из наиболее креативных разделов – "электронные сувениры". Так, например, раскраска-антистресс "Похождения туриста Валеры" в шуточной форме знакомит туристов с местными словечками (тютина, баллон, кушери) и дает им литературный перевод. Вторая часть раскраски посвящена значимым городским объектам. Рецепты-лайфхаки "Донская уха" на портале представлены в инфографике.

В качестве путеводителя гостям предложена "майка-навигатор". "Принты изображают основные ростовские достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры. Надев такую майку, турист без слов, просто указав на объект, нарисованный на майке, сможет получить ответ у любого прохожего, в какую сторону ему двигаться", — пояснили РИА Новости в администрации города.

Топ маршрутов



Также для гостей чемпионата был разработан "Топ-10" туристических маршрутов. Часть из них проходят неподалеку от стадиона "Ростов Арена" и фан-зоны на Театральной площади. Именно на ней будут организованы трансляции матчей, концерты и другая развлекательная программа. Напротив стадиона для горожан и гостей города открылся огромный парк, где смогут отдохнуть болельщики.

Основные маршруты по Ростову предлагают туристам пройтись по главной улице города – Большой Садовой, набережной Дона, зеленому бульвару – улице Пушкинской, знакомясь с историей и культурой региона, памятниками архитектуры, музеями и храмами. Еще два маршрута в черте города связаны с популярными барами и знаменитыми ресторанами на левом берегу Дона.

Для тех, кто решит выбраться за город, организаторы подготовили автобусные экскурсии в станицу Старочеркасскую и Новочеркасск, связанные с донским казачеством, село Чалтырь, где проживают донские армяне и можно попробовать знаменитый армянский шашлык. Также гости смогут посетить самый древний город Ростовской области – Азов и Таганрог – родину известного писателя Антона Чехова.

Искусство, понятное всем



По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, театры и музеи региона готовы показать болельщикам богатейшее культурное наследие. "Опера, балет – это искусство, которое понятно людям, говорящим на любых языках. Все это будет представлено нашим гостям", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь Ростовского музыкального театра Дарина Гегиева рассказала РИА Новости, что в дни чемпионата в театре пройдет фестиваль "Шедевры русской музыки", собравший всемирно признанную классику, в том числе, балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро", оперы "Юнона и Авось", "Пиковая дама". Расписание составлено так, что выступления намечены на дни, свободные от матчей чемпионата.

Познакомиться с творчеством ростовских коллективов можно будет и на открытых площадках. Так, на одной из них – перед Донской публичной библиотекой — Ростовская областная филармония подготовила выступления симфонического, духового коллективов, оркестра русских народных инструментов и казачьего круга. Их выступления будут проходить ежедневно в течение месяца с 14 июня нон-стоп с 17.00 до 22.00.

Футбольная ночь



Музеи Ростовской области также обещают не остаться в стороне от чемпионата. Так, по словам заведующей научно-просветительским отделом Ростовского областного музея изобразительных искусств Ларисы Гордеевой, познакомиться с донским искусством можно будет на экспозиции работ художников Игоря Шепель и Татьяны Лусигеновой.

Кроме того, 27 июня сразу в нескольких музеях города пройдет "футбольная ночь". "На каждой площадке музея будут проходить развлекательные мероприятия, связанные со спортом", — сказала Гордеева. В музее будет организован "матч" между картинами. "Люди, которые придут посмотреть на экспозицию смогут "забить голы", проголосовать на мячиках за ту или иную команду, представленную картинами западно-европейских стран. В итоге, будет определен фаворит", — рассказала она.

В рамках этой же акции "футбольная ночь" в Ростовском областном музее краеведения посетители смогут познакомиться с историей донского футбола. "На выставке будет представлена различная футбольная атрибутика, в частности, футболки, мячи с автографами, предоставленные ростовским болельщиком", — сказал РИА Новости научный сотрудник музея Владислав Заярный. В музее также будут работать залы с экспозициями об археологии, донском казачестве и провинциальном Ростове.