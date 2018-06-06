В Москве маломобильные граждане помогут контролировать платные парковки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы совместно с обществами маломобильных граждан организовал рабочие места для активных москвичей с ограниченными возможностями здоровья; они попробуют себя в роли инспекторов Администрации московского парковочного пространства и три летних месяца будут следить за соблюдением оплаты и правил парковки для инвалидов, рассказал РИА Новости заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Многие люди, которые ограничены возможностями здоровья, совсем не лишены энергии и желания работать. Обсуждались разные варианты профессий с обществами маломобильных граждан, мы пришли к выводу, что вопрос соблюдения правил парковки – один из самых значительных для инвалидов в Москве. Мы гордимся, что эти люди пришли работать к нам", – рассказал Ликсутов РИА Новости.

Новые сотрудники будут ежедневно выезжать на улицы города по адаптированным для них маршрутам на специально оборудованных для долгих поездок инвалидных колясках, чтобы контролировать зону платной парковки. Перед этим все они прошли обучение для работы с планшетами и получат инструктаж по общению с автомобилистами. Эксперимент будет длиться с 4 июня по 31 августа, рассказал он.

"Город у нас один для всех, и соблюдение правил – это не прихоть, а необходимость. Этот эксперимент также покажет, как важна и необходима работа пешего инспектора, которая кому-то со стороны может быть и незаметна", – отметил заммэра.