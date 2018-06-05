Песков объяснил передвижение Путина по Вене на Mercedes

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Необходимого количества лимузинов проекта "Кортеж" для задействования их во время зарубежных визитов президента России Владимира Путина пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Машин просто еще нет необходимого количества", — ответил Песков в беседе с журналистами на вопрос, почему Путин не использует в Австрии автомобиль проекта "Кортеж". Во время визита в Австрию Путин предпочел использовать Mercedes.

Ранее глава государства выбирал лимузин российского производства серии "Кортеж". В нем он приехал на инаугурацию, использовал для передвижения по Москве. На прошлой неделе Путин даже показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.