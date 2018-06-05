МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Замена военных кафедр в вузах едиными военными учебными центрами позволит повысить качество обучения студентов по военным специальностям, а также поможет сэкономить финансовые средства, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

"Это давнее уже предложение, которое сейчас реализуется на законодательном и юридическом уровнях. Вопрос в том, что подготовка студентов гражданских вузов по офицерским, сержантским специальностям продолжится, но будет централизованной под контролем Минобороны в военных учебных центрах. Это делается потому, что необходимо повысить качество подготовки. Держать ее под контролем Минобороны, проводить обучение по единым программам, по единым курсам, квалифицированными преподавателями", — сказал Мураховский.

Он также отметил, что военные кафедры "достались нам в наследство от советского времени, когда армия по количеству была совершенно другой и подготовка по дефицитным специальностям при Минобороны России требовалась достаточно массовая, а теперь упор на качество".

По его мнению, держать военные кафедры в вузах не имеет смысла, где на небольшое количество обучаемых приходится держать помещение и кадровый состав военной кафедры.

"Таким образом, это выгодно и с финансовой точки зрения, а прежде всего Минобороны интересует качество подготовки специалистов. Также в вузах освободятся дополнительные помещения", — заключил эксперт.