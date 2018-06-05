Ярославский губернатор рассказал об исполнении указа по оздоровлению Волги

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области, в целях оздоровления Волги, ведет масштабную работу по реконструкции очистных сооружений и заключает соглашения с крупными предприятиями-"загрязнителями" о вложении в природоохранную сферу, рассказал губернатор региона Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая подписал новый указ, в котором, в частности, дается поручение правительству РФ при разработке национального проекта в сфере экологии обеспечить экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу.

Миронов рассказал агентству, что в прошлом году регион стал инициатором федерального проекта "Сохранение и восстановление реки Волги" (рабочее название – "Чистая Волга"). Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт этого проекта. Реализация программы рассчитана до 2025 года. В числе основных мероприятий – сокращение поступления загрязненных сточных вод, на эти цели из общего бюджета программ в 23,5 миллиарда рублей запланированы 10,8 миллиарда рублей.

"В настоящее время в регионе уже проводится масштабная реконструкция очистных сооружений. Разработана и поэтапно внедряется новая комплексная программа водоснабжения и водоотведения всего региона. Мы заключаем соглашения с крупными предприятиями-"загрязнителями", которые предусматривают проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории региона, а также вложение инвестиций в природоохранную сферу", — рассказал губернатор.

По его словам, в настоящее время заключены соглашения с ОАО "Славнефть-ЯНОС", ПАО "ОДК-Сатурн", ООО "Хуадянь-Теинская ТЭЦ".

"К концу 2018 года планируем охватить все крупные предприятия области", — подчеркнул Миронов.

Он отметил, что сохранение Волги подразумевает также ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. Регион работает в этом направлении.

"В конце прошлого года нам удалось приступить к решению старейшей экологической проблемы Ярославской области – ликвидации кисло-гудронных прудов нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева, которые копились более 100 лет. Проблема усугубилась два года назад, когда завод был признан банкротом, и опасное наследство осталось "бесхозным", — рассказал глава региона.

Он уточнил, что властям удалось вывести предприятие из тяжелой финансовой ситуации, запустить производство и вместе с этим начать экологические проекты по утилизации вредных отходов.

"Сейчас здесь проходят эколого-инженерные испытания методом шурфирования, забираются пробы. По результатам исследований будет разработан проект утилизации содержимого этих прудов", — подытожил собеседник агентства.