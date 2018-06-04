Путин подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети чернобыльцев, независимо от того родились они в зоне радиоактивного загрязнения или нет, могут получать социальную поддержку, если их родители проживали и продолжают проживать с ними на загрязненных территориях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Меры социальной поддержки… предоставляются при условии постоянного проживания (работы) граждан (за исключением детей независимо от места их рождения, чьи родители (один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в зонах отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным социальном-экономическим статусом и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах)", — говорится в документе.

Добавляется, что меры социальной поддержки, назначенные в соответствии с законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции, действовавшей до вступления в силу нового ФЗ), не могут быть снижены.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.