Путин подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети чернобыльцев, независимо от того родились они в зоне радиоактивного загрязнения или нет, могут получать социальную поддержку, если их родители проживали и продолжают проживать с ними на загрязненных территориях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Добавляется, что меры социальной поддержки, назначенные в соответствии с законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции, действовавшей до вступления в силу нового ФЗ), не могут быть снижены.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.