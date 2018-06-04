ДОСААФ готовит почти 20 процентов водителей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Доля ДОСААФ России по подготовке водителей на рынке оказания услуг составляет 18%, сообщил председатель общества Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета ДОСААФ.

"От общего количества лиц, которым впервые выданы права на вождение транспортных средств, доля ДОСААФ России по подготовке водителей на рынке оказания услуг составила 18%", — сказал Колмаков.

Он рассказал, что, кроме подготовки водителей по категории "В", ДОСААФ готовит водителей категории "С" (34% рынка), "Д" — (26,5% рынка) и "Е" — (30% рынка).

По слова Колмакова, водители составляют 63,4% от общего количества подготовленных ДОСААФ специалистов.

Председатель ДОСААФ отметил, что общество расширяет число массовых технических профессий, по которым проводит подготовку.

"Если в 2015 году подготовка специалистов осуществлялась по 147 специальностям, в 2016 году — по 195, то в 2017 году были открыты дополнительно 6 новых специальностей. Всего подготовка осуществлялась по 201 специальности. Образовательные организации ДОСААФ России занимают прочные позиции, наша доля на рынке образовательных услуг составляет от 26 до 34%", — пояснил Колмаков.