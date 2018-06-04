ДОСААФ готовит почти 20 процентов водителей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Доля ДОСААФ России по подготовке водителей на рынке оказания услуг составляет 18%, сообщил председатель общества Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета ДОСААФ.
Он рассказал, что, кроме подготовки водителей по категории "В", ДОСААФ готовит водителей категории "С" (34% рынка), "Д" — (26,5% рынка) и "Е" — (30% рынка).
По слова Колмакова, водители составляют 63,4% от общего количества подготовленных ДОСААФ специалистов.
Председатель ДОСААФ отметил, что общество расширяет число массовых технических профессий, по которым проводит подготовку.
"Если в 2015 году подготовка специалистов осуществлялась по 147 специальностям, в 2016 году — по 195, то в 2017 году были открыты дополнительно 6 новых специальностей. Всего подготовка осуществлялась по 201 специальности. Образовательные организации ДОСААФ России занимают прочные позиции, наша доля на рынке образовательных услуг составляет от 26 до 34%", — пояснил Колмаков.