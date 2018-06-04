ДОСААФ создает в Кубинке базу для первоначальной летной подготовки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ДОСААФ создает базу для первоначальной летной подготовки на подмосковном аэродроме Кубинка, сообщил председатель общества Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета ДОСААФ.

"ДОСААФ России во взаимодействии с командованием ВВС активно формирует базу по дальнейшему совершенствованию системы первоначальной летной подготовки, готовит презентацию учебной материально-технической базы Кубинского авиационно-технического спортивного клуба с целью получения государственного заказа на 2019 год", — сказал Колмаков.

Как пояснили в ДОСААФ, первоначальная летная подготовка позволит более эффективно отбирать курсантов в летные училища ВВС.