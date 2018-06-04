Путин направил штрафы за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о направлении с 2019 года в региональные дорожные фонды штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ, разработанный Минтрансом России во исполнение поручений президента и правительства РФ, предусматривает направление с 1 января 2019 года штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в дорожные фонды субъектов РФ.

В настоящее время штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты. По данным Федерального казначейства, объем доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от уплаты таких штрафов в 2016 году составил до 60 миллиардов рублей.