Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 5 по 17 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 5 по 17 июня в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади доступ посетителей в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 5 по 17 июня 2018 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении.