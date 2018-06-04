Росгвардия начнет контролировать работу частных детективов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Росгвардия станет контролировать работу частных детективов, а также займется выдачей лицензий организациям по частной детективной деятельности, говорится в тексте подписанного президентом РФ указа, опубликованного четвертого июня на сайте правовой информации.

Документ вносит изменения в положение о Федеральной службе войск Национальной гвардии РФ.

Согласно тексту документа, в полномочия Росгвардии теперь входит выдача гражданам и организациям лицензий, связанных с частной детективной деятельностью. Ранее в данном пункте присутствовали лишь вопросы оборота оружия и работы частной охраны. Кроме того, Росгвардия теперь будет осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, а также за их обучением.

До подписания указа лицензии выдавались в лицензионно-разрешительных отделах МВД.

Росгвардия теперь ответственна за создание информационных систем, содержащих сведения о частных детективах.