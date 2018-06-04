МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о регистрации опасных домашних животных на пленарном заседании 19 июня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решение совета ГД.

"Законопроект о запрете на содержание диких животных в квартирах и регистрации бойцовых собак Совет Думы включил в проект порядка работы на 19 июня (первое чтение)", — сообщил собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.

Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека — в том числе тигров, леопардов, медведей — в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках.

Также проект предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких зверей, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включенное в этот перечень. Норма об обязательной регистрации также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.