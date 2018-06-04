Россияне рассказали, когда женщины должны выходить на пенсию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что женщины должны выходить на пенсию раньше, только 15% респондентов заявили, что пенсионный возраст должен быть равным у мужчин и женщин, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным опроса, респонденты, высказавшиеся за более ранний выход на пенсию женщин, назвали в качестве главных причин такого выбора большую загруженность женщин домашним хозяйством и семьей (37%), что женщины являются слабым полом (20%), что женщины раньше стареют и теряют здоровье (5%).
Около 62% респондентов считают, что 60 лет — тот возраст, когда мужчинам следует выходить на пенсию, 28%, что это слишком поздно, 5% — слишком рано. Большинство несогласных с тем, что 60 лет — идеальный возраст для выхода на пенсию мужчин, заявили, что они должны выходить на пенсию в 55-59 лет.
По данным опроса, россияне считают, что предложения повысить пенсионный возраст могут быть обусловлены тем, что государству нечем платить пенсии (19%), государство не хочет платить пенсии (16%), это нужно для пополнения бюджета (11%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 27 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше.