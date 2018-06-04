Медведев подписал постановление, разрешающее гасить кредит маткапиталом

ГОРКИ, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств маткапитала: сроки возникновения долговых обязательств более не учитываются.

Как сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, продолжается совершенствование системы материнского капитала.

"Сейчас обращаю внимание на то, что эти средства можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка и последующих детей. Однако это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами", — сказал Медведев.

"В этом контексте подписано постановление правительства, я его подписал, оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей", — сообщил председатель российского правительства.