Спрос россиян на колбасы и мясные деликатесы снизился, выяснили социологи

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Примерно четверть объемов мяса (26%) в России покупается в виде сосисок, колбас и деликатесов, спрос россиян на эти мясные изделия за год просел на 3%, говорится в исследовании компании GfK.

Исследование проводилось в городской и сельской местности России и охватило период с июля 2017 по март 2018 года в сравнении с показателями за этот же отрезок времени годом ранее. Всего были изучены покупки 10 тысяч домохозяйств. В ходе исследования анализировались следующие сегменты: колбасные и сосисочные изделия, мясные деликатесы, в том числе вареная колбаса, сосиски, варено-копченая колбаса, сырокопченая/сыровяленая колбаса, полукопченая колбаса, сардельки/шпикачки, ветчина, грудинка, шпик/сало, бекон, карбонад, шейка, ливерная колбаса и другие.

По данным исследования, категория "Мясо" занимает 14% в затратах российских домохозяйств на товары повседневного спроса (включая фармацевтические товары). На снижение спроса россиян в этой категории влияют тренды здорового образа жизни, а также развитие индустрии общественного питания – канала HoReCa (сфера индустрии гостеприимства) и сервисов по доставке еды. "И хотя сейчас наблюдается снижение домашнего потребления категории, это по-прежнему самая крупная статья расходов российских покупателей. В среднем домохозяйства тратят на мясо, включая готовые мясные изделия, порядка 1860 рублей ежемесячно", — говорится в документе.

Потребление колбасных, сосисочных изделий и мясных деликатесов растет только в Северо-Западном и Уральском регионах. Самые большие любители готовых мясных изделий – Поволжье, Центральный регион и Дальний Восток — за отчетный период сократили покупки.

Больше всего среди мясных изделий россияне любят вареную колбасу и сосиски, однако по сравнению с 2017 годом объем их покупок сократился на 1,7 и 2,6% соответственно. Покупки сырокопченой колбасы, напротив, выросли в годовом выражении, несмотря на высокую стоимость, — на 4%. Сильнее всего снижается потребление шпика и сала на 22%.

Крупнейшими производителями мясных изделий в России являются Останкинский МПК, ABI PRODUCT, Группа "Черкизово", говорится в исследовании. "Эти компании возглавили списки лидеров по объемам продаж в денежном и в натуральном выражении. Кроме того, в топ-30 самых популярных производителей входят собственные торговые марки сетей — "Ашан" и "Магнит", — следует из документа.