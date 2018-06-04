В Москве парковка с 10 по 12 июня будет бесплатной

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парковка в российской столице будет бесплатной в предстоящие праздники — с 10 по 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в понедельник.

"С 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России парковка на улицах города будет бесплатной. В праздничные дни число автомобилистов сократится, поэтому такая мера не осложнит дорожную ситуацию", — рассказали в учреждении, добавив, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

Водителей попросили быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать пешеходам и другим водителям.