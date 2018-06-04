В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн — РИА Новости. Состояние здоровья объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, не вызывает опасений, он продолжает получать поддерживающую терапию, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи. По данным УФСИН, за состоянием его здоровья с первых дней голодовки следят специалисты.

"На данный момент он продолжает находиться под динамическим наблюдением врачей, состояние его сейчас в норме, никаких изменений не произошло", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Сенцов продолжает получать поддерживающую терапию, которая заключается во внутривенном введении растворов.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.