МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов, в том числе экономической целесообразности, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что это вопрос экономической целесообразности. И, конечно, этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства, кабинета министров с учетом всех многочисленных аспектов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле вернуться к планам по строительству моста на Сахалин.

Ранее спикер областной думы Андрей Хапочкин (ЕР) сообщил РИА Новости, что сахалинские депутаты приняли в понедельник обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост, который связал бы остров с материком. Документ был принят на внеочередном заседании регионального парламента.

Сейчас остров и материк связаны паромной переправой, которая время от времени перекрывается из-за непогоды.