Комиссия Мосгордумы поддержала продление потребительской корзины в Москве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы (МГД) по социальной политике и трудовым отношениям поддержала продление действия столичной потребительской корзины до 2021 года, соответствующее решение было принято на заседании в московском парламенте в понедельник.

"Когда мы пять лет назад утверждали состав потребительской корзины, мы должны были согласовать его с федеральными структурами, и это согласование проходило очень непросто, но нам удалось доказать, что несмотря на имеющиеся рекомендации, мы их значительно превысили. Поэтому мы предлагаем поддержать продление столичной потребительской корзины на три последующих года – до 2021", — сказал председатель комиссии Михаил Антонцев на заседании.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева отметила, что подготовка законопроекта велась по аналогии с федеральным законодательством, в соответствии с которым федеральная потребительская корзина была продлена на три года.

По словам Грачевой, в действующей потребительской корзине столицы большинство показателей, с учетом особенностей потребления продуктов питания, продовольственных товаров и услуг, значительно выше, чем заложено в методических рекомендациях Минтруда.

"Данный подход обеспечивает принятие и утверждение более высокой величины прожиточного минимума, а соответственно, это влияет на более высокий уровень социальных гарантий жителям Москвы. В настоящий момент величина прожиточного минимума напрямую влияет на две денежные выплаты — молодым семьям на первого, третьего и последующих детей… и у нас пособие малообеспеченным семьям также зависит от величины прожиточного минимума", — подчеркнула Грачева.