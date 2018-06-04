"Победа" уволила двух пилотов за употребление алкоголя перед вылетом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за употребление спиртных напитков перед рейсом, заявил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двое пилотов "Победы" в состоянии алкогольного опьянения пытались вылететь из Сургута в Махачкалу 26 мая.

"В "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута "Победа" была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон", — заявил Калмыков.

Законодательство, как отметил гендиректор лоукостера, не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств.

"Победа" будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли", — отметил Калмыков.