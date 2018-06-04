Новый глава МЧС дал поручения ведомству

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев на первом селекторном совещании в своем новом качестве озвучил свои поручения ведомству.

Зиничев поручил выработать оптимальную структуру ведомства, привести главки регионов в соответствии с организационной структурой центрального аппарата, пересмотреть порядок работы центральной организационной комиссии и оценить состояние объектов капитального строительства для обеспечения жильем всех сотрудников МЧС.

Он также сказал о необходимости утвердить основные направления развития экосистемы ведомства и единой системы ликвидации чрезвычайных ситуаций, пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов из-за увеличения количества пожаров, усилить профилактическую работу с населением.

"Крайне важно повысить доверие населения к лицам МЧС России и продолжить традиции, сложившиеся в министерстве за долгие годы его существования", — сказал Зиничев.

Ранее президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС РФ, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей (подобных сгоревшему ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово) и в целом укрепить пожарную безопасность общественных мест.

Зиничев — выходец из спецслужб, прошедший в ФСБ путь от рядового сотрудника до заместителя директора. В 2016 году он был назначен главой Калининградской области, но вскоре ушел в отставку с формулировкой "по семейным обстоятельствам".