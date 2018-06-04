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Общество

В Госдуме назвали регионы, которые срывают реализацию "мусорной реформы"

11:5104.06.2018
(обновлено: 11:52 04.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва и ещё шесть субъектов Федерации срывают "мусорную реформу", не запустив в установленный срок конкурсную процедуру по выбору региональных операторов, и ни один из субъектов РФ не провёл публичные обсуждения территориальных схем размещения отходов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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© Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис"
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В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. В апреле Бурматов сообщал, что его думский комитет ведет федеральный мониторинг того, как проходит мусорная реформа в регионах.

В понедельник Бурматов сообщил, что мониторинг был проведен с 1 января 2018 года по 1 июня. Он пояснил, что все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. Согласно мониторингу, к 1 июня региональные операторы выбраны в 69 субъектах Российской Федерации.

"По данным нашего мониторинга, те регионы, которые не запустили конкурсные процедуры региональных операторов, то есть не просто не выбрали, а даже не запустили конкурсные процедуры, это Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Самарская область, Москва, Пермский край и республика Татарстан", — сказал Бурматов.

Свалка мусора. Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов
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Он также отметил, что из-за отсутствия таких соглашений в этих регионах будут срываться и последующие мероприятия по реализации мусорной реформы, например, утверждение соответствующих тарифов.

"Регионы, которые наиболее оперативно провели мероприятия, это Ивановская, Астраханская область, Севастополь и республика Мордовия. Они завершили все процедуры, и их можно назвать регионами-"отличниками". В остальных регионах РФ процедуры находятся на завершающей стадии, идёт процесс подписания соглашений, а отбор уже проведён", — сказал депутат.

Он сообщил, что мониторинг зафиксировал отсутствие общественных обсуждений по выбору и корректировке территориальных схем размещения отходов во всех регионах РФ.

"В соответствии с принятым нами законом, все схемы размещения отходов должны пройти публичные слушания через общественные обсуждения. В схему включается вся карта размещения отходов, начиная от расположения мусорных баков, условно говоря, до полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Это все, что вызывает наиболее серьёзный протест. Сейчас, мы видим, протесты проходят именно по этому поводу", — пояснил Бурматов.

Полигон с мусором. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Он также сообщил, что второй этап мониторинга будет посвящён утверждению и анализу тарифов региональных операторов. По его словам, вполне возможны ситуации, когда в сопоставимых по климатическим условиям и площади территории регионах тарифы могут отличаться в несколько раз. Результаты этого мониторинга будут представлены осенью 2018 года.

Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

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