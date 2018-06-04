В ряде районов Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода было зафиксировано ночью 4 июня в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, сообщили в "Мосэкомониторинге" в понедельник.

"Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

В "Мосэкомониторинге" пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

По состоянию на 9.00 мск максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Отмечается, что 5 июня метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.