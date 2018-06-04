В ряде районов Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода было зафиксировано ночью 4 июня в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, сообщили в "Мосэкомониторинге" в понедельник.
В "Мосэкомониторинге" пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.
По состоянию на 9.00 мск максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Отмечается, что 5 июня метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.