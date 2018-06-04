Законопроект о домашних животных предусматривает их бесплатную регистрацию

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Законопроект о домашних животных предполагает их бесплатную регистрацию, осуществлять ее могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветеринарные службы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.

"Регистрация должна быть бесплатной. Порядок такой: регистрация, сама процедура будет бесплатной, это позиция нашего комитета. Регистрацией будут заниматься региональные органы: либо Россельхознадзора территориальные подразделения, либо ветеринарные службы в субъектах РФ", — сказал Бурматов. Он уточнил, что различные услуги, например, по чипированию животных, установке бирки, станут платными, однако за саму регистрацию платить будет не нужно.

Законопроект предлагает ограничить возможность содержания в квартирах, домах, на дачах и приусадебных участках диких животных, которые могут представлять опасность для человека, в том числе тигров, леопардов, медведей.

Также проект предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включённое в этот перечень. Норма об обязательной регистрации животных распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроект предусматривает годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать таких животных их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.