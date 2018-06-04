Собака в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве. Архивное фото

Собака в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законопроект о регистрации домашних животных установит правила выгула собак бойцовых пород, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Регистрация будет и для бойцовых собак. В законе они называются потенциально опасными породами собак. Их тоже теперь придется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливать таких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком", — сказал Бурматов.

Также законопроект предлагает бесплатную регистрацию домашних животных.

По словам депутата, этим будут заниматься либо территориальные подразделения Россельхознадзора, либо ветеринарные службы. Он уточнил, что различные услуги, например чипирование или установка бирки, станут платными, однако за саму регистрацию платить будет не нужно.

Проект закона

Законопроект предполагает добровольную регистрацию домашних питомцев, а также регулирует порядок содержания опасных животных в квартирах. Речь идет о таких животных, как тигры, собаки бойцовых пород.

Также документ предлагает ограничить возможность содержать опасных диких животных в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках. Речь идет, в том числе, о тиграх, леопардах, медведях.

Перечень запрещенных к содержанию животных будет устанавливать правительство. Владелец таких животных, приобретенных до июля 2019 года, будет должен в обязательном порядке их зарегистрировать. Эта норма распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания. Владельцы будут обязаны их зарегистрировать до 1 июля 2020 года.