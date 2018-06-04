Улицу во Владивостоке назвали именем погибшего в Сирии летчика Филипова

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Архивное фото

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Одну из улиц во Владивостоке назвали в честь погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Отмечается, что название улице дано по итогам заседаний комиссии по городской топонимике.

"Присвоить наименования новым улицам, расположенным в городе Владивостоке: в районе улицы Русская (от здания №73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый — полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл) – ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии (1984-2018)", — говорится в постановлении.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Военный долгие годы служил в Приморье, поэтому общественники предложили назвать одну из улиц Владивостока именем Филипова.