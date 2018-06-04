Почти 1,5 тысячи московских гостиниц готовы принять гостей ЧМ-2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Почти 1,5 тысячи гостиниц в Москве прошли классификацию и готовы принять гостей чемпионата мира по футболу и туристов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал порталу руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, прохождение классификации для гостиниц городов-организаторов чемпионата мира по футболу является обязательной процедурой, начиная с 1 января 2017 года. Работать легально могут только классифицированные отели.
Он добавил, что Москомспорт постоянно следит за деятельностью гостиниц, не позволяя им приписывать себе лишние звезды.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.