В Москве более 80 точек украсят флагами к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Флаги с символикой чемпионата мира по футболу разместят более чем по 80 адресам в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно сообщению, более 2 тысяч флагов появятся на улицах столицы. На одной части флагов будет изображен кубок чемпионата мира по футболу и официальный талисман турнира — волк Забивака с мячом, на другой — городские достопримечательности. Также на флагах будут надписи Welcome и "Добро пожаловать".

"К чемпионату мира по футболу специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсят город. Флаги разместят по 88 адресам: в центре столицы, на крупных магистралях, площадях и мостах, а также на маршрутах следования от станций метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-зоне. Из флагов будут составлены композиции от шести до 20 метров в высоту", — рассказал порталу заммэра города в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что флаги появятся на Новоарбатском, Бородинском, Крымском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Большом Краснохолмском мостах, Самотечной эстакаде; территории возле Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов и Комсомольской площади, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Талисман чемпионата появится в парке "Зарядье", у Московского зоопарка, у главного входа в Парк Горького и на Поклонной горе.

"Кроме того, на время проведения турнира на домах-книжках №11 и 19 на Новом Арбате включат архитектурно-художественную подсветку и организуют трансляцию тематического видеоролика. Первая трансляция начнется 14 июня в 21.40 и будет продолжаться до полуночи", — добавил Бирюков.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.