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Общество

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящее пиво от подделки

08:1204.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦех розлива на пивоваренном заводе. Архивное фотоЦех розлива на пивоваренном заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Роскачество в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 проведет проверку качества светлого фильтрованного пива; кроме того, организация подготовила советы, на что нужно обратить внимание, чтобы отличить настоящее пиво от фальсификата, говорится в сообщении Роскачества.

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"В преддверии Чемпионата мира по футболу Роскачество проведет проверку качества светлого фильтрованного пива: проверке подвергнутся более 40 импортных и российских торговых марок", — говорится в сообщении. В частности, эксперты проверят органолептические, физико-химические показатели пива, показатели его безопасности.

В ходе исследования будет проверяться продукция, которая произведена, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и в других городах России. Кроме того, Роскачество планирует сравнить два одинаковых пива одной торговой марки, произведенных в России и за рубежом.

"Пиво будет проверено на соответствие обязательным требованиям законодательства, в том числе по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов. Каждая марка также пройдет проверку на общую долю спирта, кислотность, цвет, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и пеностойкость, а также органолептические показатели — эксперты оценят насыщенность вкуса и аромата", — указывается в релизе.

Кроме того, организация намерена провести исследование миграции фталатов — вредных веществ, которые могут переходить из некачественной пластиковой тары непосредственно в напиток.

© Fotolia / volff Стакан пива
© Fotolia / volff
Стакан пива

Требуйте долива пива

Бокал. Архивное фото
© Flickr / Johan Larsson
Каждая третья бутылка коньяка поддельная, заявили в Роскачестве
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова указывает, что в настоящем пиве количество соложеных продуктов — солода и хмеля — не должно составлять менее 80%: в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования.

"Если говорить о других компонентах пива, таких, как кукурузная патока или крахмал, то их совокупный объем не должен превышать 20%, соответственно. Стоит отметить, что при производстве пива не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей", — добавила она.

В соответствии с требованиями нормативных документов для производства пива используют пивоваренный солод, питьевую воду, хмель и хмелепродукты, сахар-песок и сахаросодержащие продукты – например, сахар-сырец, сахар жидкий, крахмальную патоку. При производстве используются также несоложеные зернопродукты (менее 20%), включая ячмень, пшеницу, рисовую и кукурузную крупу, пшеничную крупку. Для сбраживания применяют пивные дрожжи.

Заместитель руководителям испытательного центра Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Сергей Хуршудян, слова которого приводятся в релизе, отметил, что применение сырья, не включенного в нормируемый перечень, не опасно для потребителя, но полученный продукт не может называться пивом, а должен именоваться пивным напитком.

Грузинский шашлык на углях. Архивное фото
© РИА Новости / А. Усанов
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Идеального готового шашлыка в России пока нет, заявили в Роскачестве
Что же касается непосредственно оценки напитка, эксперты рекомендуют обратить внимание на пену: если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, то это означает, что пиво не самого высокого качества. С другой стороны, в случае с элем, сидром, крафтовым пивом и пивными напитками угасающая пена может быть, напротив, "авторской" характеристикой.

"При выборе пива эксперты советуют потребителям обращать внимание на информацию, которая указана на этикетке (например, "нефильтрованное неосветленное" или "нефильтрованное осветленное" — для нефильтрованного пива, "пастеризованное" — для пастеризованного пива) и его тип; минимальное значение объемной доли этилового спирта. Срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива", — добавляет Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Никита Демин
Самый простой способ, посмотреть где сделано, если в России, то это уже не пиво... Исключение, частные пивоварни со своими пабами.
08:33
04.06.2018
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Shkuzmin
Как отличить пиво от псевдопива?
Покупаешь немецкое пиво и пьёшь его. И сразу отличаешь пиво от псевдопива.
08:39
04.06.2018
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