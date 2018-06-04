Сахалинский парламент попросил федеральные власти построить мост на остров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Сахалинские депутаты приняли в понедельник обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост, который связал бы остров с материком, сообщил РИА Новости спикер областной думы Андрей Хапочкин.

"В преддверии прямой линии с президентом России к депутатскому корпусу, в правительство области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода", — сказал Хапочкин.

Он объяснил, что такой мост представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

"Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства. Область в год закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысячи тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около 6 тысяч тонн сырья для мясной промышленности", — сообщил спикер региональной думы.

Сахалин отделен от материковой России Татарским проливом и проливом Невельского, их самое узкое место — шириной около семи километров, но на расстоянии почти 600 километров от Южно-Сахалинска. Ширина пролива в районе действующей переправы Ванино — Холмск составляет около 120 километров.