МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В России появятся новые пешеходные переходы, их приподнимут над проезжей частью. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на разработчиков проекта.

Отмечается, что новые переходы могут появиться рядом с подъездами и детскими площадками для повышения безопасности пешеходов.

Предварительная версия проекта предусматривает строительство приподнятых на десять сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками. По мнению разработчиков, такая конструкция заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским.

Как сообщил изданию глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, проект еще находится на стадии разработки и по плану будет готов к концу года, а в 2019 году ожидается его утверждение.