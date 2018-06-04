МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя, а 10, 11 и 12 июня будут выходными, это связано с празднованием Дня России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, россиян ждут шесть трудовых дней, за которыми последуют три выходных: с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час", — заявили в ведомстве.