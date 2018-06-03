Российскому судну присвоят имя Валентина Пикуля

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Имя писателя Валентина Пикуля присвоят российскому судну, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

"Общероссийское движение поддержки флота и руководство Федерального агентства морского и речного транспорта выдвинули предложение присвоить одному из транспортных судов имя великого российского писателя Валентина Пикуля. Правление крупнейшей судоходной компании "Совкомфлот" поддержало эту инициативу и решило присвоить имя писателя одному из российских транспортных судов океанского водоизмещения типа Afromax", — сказал Ненашев после окончания прошедшей на Красной площади историко-литературной кампании, посвященной Пикулю.

Пикуль — автор повестей и романов, среди которых были произведения, посвященные военно-морской тематике. В июле 2018 года ему исполнилось бы 90 лет.