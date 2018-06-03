Поклонская возмутилась поездкой княгини Романовой по Крымскому мосту

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с ее сыном князем Георгием Михайловичем в Крым.

Поклонская назвала их "гостями из Испании" и "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами". Депутат отметила, что они "в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей". При этом она призвала "поглубже заглянуть в историю", прежде чем говорить о положительных аспектах этого визита.

"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — написала депутат в Facebook.

В субботу великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном Георгием Михайловичем на автомобиле Lada проехали по Крымскому мосту. Визит Романовых в Крым приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи. После поездки княгиня пообещала способствовать признанию Крыма на Западе.