В Москве временно закрыли северный вестибюль метро "Маяковская"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Северный вестибюль станции "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно закрыт по техническим причинам, сообщает пресс-служба метро.

"Северный вестибюль станции "Маяковская" временно закрыт по техническим причинам. Движение по всем линиям метро осуществляется штатно", — говорится в сообщении метрополитена в соцсети Twitter.

Северный вестибюль станции Маяковская временно закрыт по техническим причинам. Для входа и выхода пользуйтесь южным вестибюлем. Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 июня 2018 г.

Добавляется, что для входа в метро и выхода в город для пассажиров будет открыт южный вестибюль.