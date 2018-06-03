В Тамани стартовал массовый заплыв через Керченский пролив

КЕРЧЬ, 3 июн – РИА Новости. Группа из 30 российских спортсменов отправилась вплавь через Керченский пролив, им предстоит преодолеть более 5 километров между Таманским полуостровом и Крымом, сообщила РИА Новости представитель организатора мероприятия Дарья Архипова.

Это первый подобный заплыв. В нем участвуют 30 подготовленных пловцов. Среди них представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа, Уфы и Ханты-Мансийска. В группе четыре женщины и 26 мужчин.

"Стартовали пловцы с косы Чушка на стороне Тамани, а финишировать будут в районе крепости Ени-Кале на полуострове Крым. Заплыв продлится несколько часов. Это первый подобный массовый заплыв через Керченский пролив", — сказала Архипова.

Длина дистанции около 5,5 километра, безопасность пловцов обеспечивают катера сопровождения.

Керченский пролив соединяет Азовское и Черное море. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров. Ширина пролива — от 4,5 до 15 километров. Наибольшая глубина — 18 метров. Важнейший порт — город Керчь.

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