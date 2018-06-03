Школьник, задавший вопрос Путину год назад, рассказал о нерешенной проблеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн — РИА Новости. Школьник из ханты-мансийского Нефтеюганска Данила Прилепа, задавший вопрос президенту Владимиру Путину во время прошлогодней "Прямой линии", рассказал РИА Новости, как изменилась его жизнь за год и решены ли проблемы, озвученные главе государства.

Финалист всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа на прошлогодней "Прямой линии" спросил Путина, как решается проблема коррумпированных чиновников. Прилепа высказал мнение, что домашний арест подозреваемых в коррупционных преступлениях не дает результатов, а сама проблема задевает большую часть населения страны.

Также школьник сказал президенту, что в Ханты-Мансийском автономном округе очередь сотрудников МВД на право получения субсидий на приобретение жилья продвигается медленно. По словам молодого человека, в этой ситуации оказалась и его семья. Путин уточнил, подготовил ли юноша заранее свой вопрос, и, может быть, кто-то ему рекомендовал его задать. Прилепа ответил, что этот вопрос подготовила жизнь. Его быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.

На следующий день после "Прямой линии" юноша рассказывал РИА Новости, что его отец отработал примерно 20 лет в органах внутренних дел, вышел на пенсию, однако по-прежнему находится в очереди по предоставлению выплаты на покупку жилья.

Письмо президенту

Спустя год Данила сообщил агентству, что в ситуации с субсидиями ничего не изменилось. По его словам, прошлой зимой он направлял письмо в администрацию президента с предложениями упростить процедуру выдачи субсидии, ускорить продвижение очереди нуждающихся, а также другие просьбы. В ответе на это письмо, как отметил школьник, содержался комментарий, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.

"В общем, за год ничего не изменилось. Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху", — сказал юноша РИА Новости.

Вопрос, что бы Данила спросил у Путина, если бы у него снова была такая возможность на "Прямой линии", заставил школьника задуматься. Взяв небольшую паузу, юноша подчеркнул, что шанса точно бы не упустил и поинтересовался бы достижениями главы государства за годы его работы на посту.

"Спросил бы, считает ли Владимир Владимирович годы своей работы президентом успешными", — заявил молодой человек.

Планы на будущее

Данила Прилепа и его семья продолжают жить в Нефтеюганске. Сам юноша после окончания школы следующим летом планирует отправиться в Армавир. Год назад в беседе с корреспондентом РИА Новости Прилепа отмечал, что хотел бы стать пилотом военной авиации. За это время его планы ничуть не изменились.

"Семья, скорее всего, останется здесь, а я планирую в Армавир улететь — в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. Планы за год не изменились, я к этому готовлюсь физически, морально и умственно", — пояснил он.

Вспоминая прошлогоднюю "Прямую линию", Данила отметил: те крупные коррупционные дела, которые были у всех на слуху, не влияют ни на жизнь россиян, ни на саму систему. По его словам, военно-промышленный комплекс страны активно развивается, Россия готова противостоять внешним врагам, но "начинать нужно с самих себя". "Есть такая поговорка, она еще долго не потеряет своей актуальности", — сказал юноша.

Он подчеркнул, что со стороны складывается ощущение многократного улучшения условий жизни военнослужащих в стране. "Я не думаю, что это предел", — сказал школьник, отметив, что в России контрактная служба не должна полностью заменять воинскую обязанность. "Так считать — большое заблуждение, потому что если закончатся деньги, то не станет и армии", — пояснил Данила.

Памятный подарок

Смартфон, который вручили молодому человеку год назад после "Прямой линии" за самый интересный вопрос, по его словам, по-прежнему с ним.

"Пользуюсь им прямо сейчас, потому что это память. Символичный подарок, он напоминает мне о ключевом событии в жизни", — пояснил Прилепа.

Юноша заявил, что жизнь в школе после диалога с президентом осталась прежней. "Друзей больше не стало, да и меньше — тоже. Отношение не изменилось", — резюмировал он.