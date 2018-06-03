Школьник, задавший вопрос Путину год назад, рассказал о нерешенной проблеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн — РИА Новости. Школьник из ханты-мансийского Нефтеюганска Данила Прилепа, задавший вопрос президенту Владимиру Путину во время прошлогодней "Прямой линии", рассказал РИА Новости, как изменилась его жизнь за год и решены ли проблемы, озвученные главе государства.
Также школьник сказал президенту, что в Ханты-Мансийском автономном округе очередь сотрудников МВД на право получения субсидий на приобретение жилья продвигается медленно. По словам молодого человека, в этой ситуации оказалась и его семья. Путин уточнил, подготовил ли юноша заранее свой вопрос, и, может быть, кто-то ему рекомендовал его задать. Прилепа ответил, что этот вопрос подготовила жизнь. Его быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.
На следующий день после "Прямой линии" юноша рассказывал РИА Новости, что его отец отработал примерно 20 лет в органах внутренних дел, вышел на пенсию, однако по-прежнему находится в очереди по предоставлению выплаты на покупку жилья.
Письмо президенту
"В общем, за год ничего не изменилось. Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху", — сказал юноша РИА Новости.
Вопрос, что бы Данила спросил у Путина, если бы у него снова была такая возможность на "Прямой линии", заставил школьника задуматься. Взяв небольшую паузу, юноша подчеркнул, что шанса точно бы не упустил и поинтересовался бы достижениями главы государства за годы его работы на посту.
"Спросил бы, считает ли Владимир Владимирович годы своей работы президентом успешными", — заявил молодой человек.
Планы на будущее
"Семья, скорее всего, останется здесь, а я планирую в Армавир улететь — в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. Планы за год не изменились, я к этому готовлюсь физически, морально и умственно", — пояснил он.
Вспоминая прошлогоднюю "Прямую линию", Данила отметил: те крупные коррупционные дела, которые были у всех на слуху, не влияют ни на жизнь россиян, ни на саму систему. По его словам, военно-промышленный комплекс страны активно развивается, Россия готова противостоять внешним врагам, но "начинать нужно с самих себя". "Есть такая поговорка, она еще долго не потеряет своей актуальности", — сказал юноша.
Он подчеркнул, что со стороны складывается ощущение многократного улучшения условий жизни военнослужащих в стране. "Я не думаю, что это предел", — сказал школьник, отметив, что в России контрактная служба не должна полностью заменять воинскую обязанность. "Так считать — большое заблуждение, потому что если закончатся деньги, то не станет и армии", — пояснил Данила.
Памятный подарок
"Пользуюсь им прямо сейчас, потому что это память. Символичный подарок, он напоминает мне о ключевом событии в жизни", — пояснил Прилепа.
Юноша заявил, что жизнь в школе после диалога с президентом осталась прежней. "Друзей больше не стало, да и меньше — тоже. Отношение не изменилось", — резюмировал он.