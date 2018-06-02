Правительство отчиталось о развитии образования

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство России подготовило для парламента доклад о развитии образования за 2017 год, текст доклада о реализации государственной политики в сфере образования опубликован на сайте кабинета.

"Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие образования" (ФЦПРО) в 2017 году за счет средств федерального бюджета составил 12761,7 миллиона рублей, в том числе по направлениям: капитальные вложения — 7077,2 миллиона рублей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — 190,3 миллиона рублей, прочие нужды — 5494,2 миллиона рублей", — говорится в докладе.

Для повышения доступности и качества общего образования продолжается создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, ликвидация сменности обучения, перевод школ из аварийных и ветхих зданий.

"В рамках приоритетного проекта планируется создание к 2025 году шести с половиной миллионов новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Федерации", — говорится в тексте.

На 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составила 99,01 процента.