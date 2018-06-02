Правительство отчиталось о развитии образования

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство России подготовило для парламента доклад о развитии образования за 2017 год, текст доклада о реализации государственной политики в сфере образования опубликован на сайте кабинета.
Для повышения доступности и качества общего образования продолжается создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, ликвидация сменности обучения, перевод школ из аварийных и ветхих зданий.
"В рамках приоритетного проекта планируется создание к 2025 году шести с половиной миллионов новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Федерации", — говорится в тексте.
На 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составила 99,01 процента.