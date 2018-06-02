Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с международной космической станции.

"Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста. — Прим. ред.) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли", — написал космонавт у себя в Twitter.

Накануне Шкаплеров передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.

Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.